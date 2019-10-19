Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова
Чеченцы из расследования о зачистке окружения Кадырова выступили на ТВ
Россиянин спас кошку от избивавших ее палками детей
В Москве появится еще один небоскреб 
Правительство России сделало поблажку для украинцев
Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ
FEDOR «признал» выполнение секретной миссии в космосе
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта
Новости партнеров

Савченко рассказала о вранье Порошенко про войну в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Савченко

Бывший президент Украины Петр Порошенко долгое время врал, что Киев выполняет минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом телеканалу NewsOne заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, действительно пытается выполнять положения этого документа. «Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — заявила Савченко.

Также экс-депутат отметила, что Украине необходимо «во всех возможных форматах» поддерживать диалог с российским руководством, чтобы добиться мира на востоке страны. По мнению Савченко, выполнить Минские соглашения в полном объеме непросто, поскольку каждый из пунктов документа требует от сторон выполнения «определенных действий».

10 октября Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» страну в 2015 году после подписания Минских соглашений и одобрения «формулы Штайнмайера». Экс-депутат обратила внимание на непоследовательность отношения бывшего президента к протестам, которые разгорелись в Киеве после его решения четыре года назад и подписанием мирных соглашений по Донбассу президентом страны Владимиром Зеленским в настоящий момент.

Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
САВЧЕНКО: ЗЕЛЕНСКИЙ ИЩЕТ ПУТИ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Савченко назвала момент «проигрыша» Украины при Порошенко
В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Безграничная угроза

Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
02:15Сегодня

Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость

01:48Сегодня

Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов

00:39Сегодня

Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства

Бывший СССР00:0217 октября

Формула мира

До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
21:0218 октября

Правительство Украины сочли командой дилетантов

20:2418 октября

В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко

20:0318 октября

На Украине заявили о слежке за российской армией из космоса

Бывший СССР00:0115 октября

Пограничные отношения

Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
19:1718 октября

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

18:2518 октября

Раскрыта стоимость питания на рекордной пресс-конференции Зеленского

18:1318 октября

Лукашенко обвинил Россию в сдерживании интеграции ЕАЭС

Россия
Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
На прорванной в Красноярском крае дамбе нарушили «все мыслимые нормы»
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
До 13 человек возросло число погибших после прорыва дамбы на российском руднике
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Уточнено число находившихся рядом с разрушенной дамбой россиян
Все материалы
Мир
В Европе разгромили белорусскую ОПГ
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»
Все материалы
Бывший СССР
Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Правительство Украины сочли командой дилетантов
Все материалы
Экономика
Крупнейшую сделку в истории снова отложат
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Российская компания вошла в сотню лучших работодателей мира
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить
Все материалы
Силовые структуры
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковников московской полиции арестовали за вымогательство миллионов у адвоката
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность
Все материалы
Наука и техника
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
FEDOR «признал» выполнение секретной миссии в космосе
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В России рассекретили малоизвестную ядерную МБР
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Все материалы
Спорт
Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить команду Панарина
Заслужить прощение
Суперматч МЮ — «Ливерпуль», погоня «Сити», шанс «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика в бою за звание чемпиона мира
Все материалы
Культура
Концерт Little Big в российском городе оказался под угрозой из-за звонка «сверху»
«Миллиарда недостаточно!»
 
Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Вдова Доренко представила фильм о журналисте
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»
Все материалы
Ценности
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Составлен портрет идеального туриста
Все материалы
Из жизни
Одинокая женщина завела 300 ручных крыс и пожалела
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Медведь остался без орешков, пришел в город и покалечил четырех человек
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Найдено самое дешевое жилье Москвы
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы