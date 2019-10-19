Савченко рассказала о вранье Порошенко про войну в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко долгое время врал, что Киев выполняет минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом телеканалу NewsOne заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее словам, нынешний глава государства Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, действительно пытается выполнять положения этого документа. «Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — заявила Савченко.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Также экс-депутат отметила, что Украине необходимо «во всех возможных форматах» поддерживать диалог с российским руководством, чтобы добиться мира на востоке страны. По мнению Савченко, выполнить Минские соглашения в полном объеме непросто, поскольку каждый из пунктов документа требует от сторон выполнения «определенных действий».

10 октября Савченко заявила, что Порошенко «проиграл» страну в 2015 году после подписания Минских соглашений и одобрения «формулы Штайнмайера». Экс-депутат обратила внимание на непоследовательность отношения бывшего президента к протестам, которые разгорелись в Киеве после его решения четыре года назад и подписанием мирных соглашений по Донбассу президентом страны Владимиром Зеленским в настоящий момент.

Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!