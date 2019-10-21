Зеленского укорили в повторении пути Порошенко

В решении конфликта в Донбассе лидер Украины Владимир Зеленский идет порочным путем экс-президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в программе «По сути» на телеканале «112 Украина». Запись эфира опубликована в YouTube.
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.
По его мнению, украинская власть не пытается решить конфликт на Украине, используя разные форматы, «не определив причину». Кузьмин считает, что сначала Киеву необходимо дать правовую оценку событиям, произошедшим в стране в 2014 году. «У юристов все просто: законно, незаконно, конституционно, неконституционно», — считает депутат.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Порошенко долгое время врал, что Киев выполняет минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. По ее словам, нынешний глава государства, в отличие от своего предшественника, действительно пытается выполнять положения этого документа.
Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.