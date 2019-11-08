ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ. Об этом сообщает ТАСС.

При появлении на участках разведения вышеуказанных служащих в ответ будут направлены представители Министерства государственной безопасности и МВД республики.

Пушилин напомнил, что по решению минской контактной группы в зоне разведения могут находится только представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава ДНР подчеркнул, что в случае нарушения этого решения процесс разведения на новых участках станет неосуществимым.

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Начало разведения сил в районе поселка Петровское планировалось после отвода войск вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября. Представители ополчения заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат. При этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что дата разведения войск будет отложена.

Представители Украины в СЦКК назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы. По мнению украинской стороны, ДНР не соблюдает минские соглашения и обязательства, взятые в трехсторонней контактной группе по установлению режима прекращения огня.

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