В ДНР приготовились к появлению украинских силовиков

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял постановление «Об обеспечении безопасности Донецкой народной республики на участках разведения сил и средств». Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

Документом устанавливается, что в случае, если Украина введет войска или подразделения национальной полиции в районе населенного пункта Петровское, Донецк ответит зеркальным размещением на участке подразделений Народной милиции ДНР. Кроме того, согласно постановлению, при подобном развитии событий дальнейшее разведение сил на других участках будет невозможным, пока Киев не выведет полицию из района Петровского.

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Как отмечают местные депутаты, эта мера стала реакцией на недавнее заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. 7 ноября, выступая на брифинге в поселке Золотое, Тейлор заявил, что для него было бы «очень важно», чтобы украинские полицейские и нацгвардейцы заняли позиции украинских военных на участках разведения сил.

Первый этап разведения сил на участке«Богдановка — Петровское завершился 11 ноября. Стороны объявили о готовности приступить к разминированию района. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

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