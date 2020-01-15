Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.

В ведомстве отметили, что сейчас Киев готовит новые списки для обмена. При этом Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима полной тишины в Донбассе.

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14 января представитель Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Среди освобожденных Киевом лиц были пять бывших сотрудников «Беркута».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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