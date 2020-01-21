Украина выступила против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «Интерфакс-Украина».

Загороднюк назвал разведение сил ошибочным путем, так как это противоречит сути минских соглашений. По его мнению, этот процесс может занять годы и из-за этого перерасти в замороженный конфликт. «А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта», — подчекнул он.

Ранее в пресс-центре украинской Операции объединенных сил (ООС) заявили, что вооруженные формирования Донбасса применили запрещенное оружие — минометы калибра 82 миллиметра — а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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