Украина назвала число пленных в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала число украинских граждан, «незаконно лишенных свободы» в Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».
По данным ведомства, на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей удерживается 184 пленных.
В СБУ подчеркнули, что данные лица запрашиваются украинскими властями для освобождения в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
15 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря 2019-го. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Среди освобожденных Киевом лиц были пять бывших сотрудников «Беркута».
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.