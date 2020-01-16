В Европе назвали главную причину гибели людей в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала главную причину гибели людей в Донбассе. Об этом рассказала спецпредставитель организации Хайди Грау на заседании контактной группы по Донбассу в Минске, передает РИА Новости.

Она заявила, что главная причина гибели гражданского населения на востоке Украины — мины. Грау подчеркнула, что в связи с этим сторонам конфликта нужно усилить противоминную деятельность.

При этом спецпредставитель отметила, что в 2019-м число жертв среди гражданского населения «значительно снизилось». По ее словам, количество погибших достигло самого низкого уровня с начала конфликта. «Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок», — подчеркнула Грау.

Дипломат рассказала, что она приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом. По ее мнению, это стало «большим прорывом» и причиной, укрепившей доверие между сторонами. Грау отметила, что работа контактной группы 16 января была сосредоточена на внедрении решений саммита в «нормандском формате» в Париже.

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Первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Среди освобожденных Киевом лиц были пять бывших сотрудников «Беркута».

В середине ноября в ООН подсчитали количество погибших среди мирного населения в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По информации организации, с момента начала конфликта в 2014 году погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц». Все гражданские, которые получили ранения в результате обстрелов, в том числе артиллерийских, находились на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике.

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