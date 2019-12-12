Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе

Общее число жертв вооруженного конфликта в Донбассе в 2019 году среди гражданского населения составило 162 человека. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН на Украине Матильда Богнер, передает «Интерфакс-Украина».

Среди жертв — 26 убитых мирных жителей и 136 раненых. «Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены», — сказала Богнер, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине.

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Она отметила, что это самые низкие цифры по сравнению с аналогичными периодами с начала войны в Донбассе, но «общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти». По словам Богнер, с середины апреля 2014 года общее число убитых среди гражданского населения составляет 3 344 человека, а количество раненых превышает семь тысяч человек.

Глава миссии отметила, стороны конфликта должны соблюдать режим полного прекращения огня до конца года, что закреплено в итоговом коммюнике, принятом по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

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В ноябре сообщалось, что с начала войны в Донбассе погибли около 150 детей. С начала 2019 года были зафиксированы 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц в зоне конфликта. За аналогичный период 2018 года число погибших было на 40 процентов больше, подсчитали в ООН.

В конце января в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве заявили, что с апреля 2014 года по декабрь 2018-го в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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