Украинских военных уличили в постановочных обстрелах своих позиций в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила украинских силовиков в постановочных обстрелах своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

В ведомстве отмечают присутствие на подконтрольной Киеву территории в районе поселка Золотое подразделений Национальной гвардии Украины. По информации Народной милиции ЛНР, они осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины «с целью их фиксации и дальнейшего обвинения защитников ЛНР в нарушении режима прекращения огня».

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Уточняется, что огонь из стрелкового оружия на подконтрольной Украине территории зафиксировали наблюдатели ЛНР, находящиеся в населенных пунктах Первомайск и Михайловка. «Также обстрелы подтверждаются Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ», — добавили в ведомстве.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По информации ООН, с момента начала конфликта в 2014 году погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц».

21 июля в Донбассе было объявлено бессрочное абсолютное перемирие. Несмотря на это, по утверждению Киева и самопровозглашенных республик, обстрелы на линии соприкосновения возобновились уже в первые сутки.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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