Любая попытка наступления на Донбасс завершится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР Владислав Бердичевский.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать», — заявил он, отметив, что готовы к «любым глупостям» со стороны украинских вооруженных сил. Бердичевский указал, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос снова показал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.

«Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства. Он сравнил Киев с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и отметил, что действия боевиков расцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм. При этом украинские власти до сих пор считается «рукопожатным в так вызываемом "цивилизованном" мире Запада», отметил Бердичевский.

Ранее Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны приготовиться к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом. Однако он отметил наличие комплекса мероприятий, которые необходимо провести прежде принятия такого решения. Такими являются усиление давления на Россию, развитие системы территориальной обороны на Украине, а также усиление армии.

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