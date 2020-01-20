Украина обратится к «нормандской четверке» из-за усиления обстрелов в Донбассе

Украина обратится к странам «нормандской четверки» — Германии, Франции и России — из-за усиления обстрелов в Донбассе. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Вадим Пристайко, передает УНИАН.

По его словам, Киев обеспокоен увеличением обстрелов украинских позиций и обсуждал с председателем ОБСЕ, означает ли это попытку срыва процесса урегулирования. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна усилить наблюдение, считает Пристайко.

«Я думаю, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны. Мы будем тогда пробовать срочно связаться с нашими партнерами по "нормандскому [формату]", потому что мы действительно видим, что договоренности не срабатывают», — сказал министр.

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Как пишет УНИАН, 19 января вооруженные формирования в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военнослужащий.

17 января стало известно, что на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и России обсуждали девять возможных участков для разведения войск в Донбассе.

9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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