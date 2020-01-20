Украина предложила усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Украина предложила финансово и технически усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая действует в Донбассе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».
По его словам, Киев уже обратился с формальным предложением продлить деятельность СММ, которая истекает 31 марта.
Пристайко добавил, что украинские власти также предложили ОБСЕ «прибавить человеческого потенциала и финансов для того, чтобы эта миссия была более эффективной, чем в предыдущие годы».
Ранее 20 января бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик назвал Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе. Сайдик объяснил, что считает так, потому что на документе минских соглашений подписи представителей Украины и России стоят выше, чем подписи представителей самопровозглашенных республик Донбасса.
13 января украинское командование обвинило СММ ОБСЕ в Донбассе в предоставлении недостоверной информации. Это произошло после того, как наблюдатели зафиксировали нахождение украинских зенитных ракетных комплексов «Оса» на линии соприкосновения. По оценке наблюдателей, это противоречит минским соглашениям.