Украина предложила усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Украина предложила финансово и технически усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая действует в Донбассе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, Киев уже обратился с формальным предложением продлить деятельность СММ, которая истекает 31 марта.

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Пристайко добавил, что украинские власти также предложили ОБСЕ «прибавить человеческого потенциала и финансов для того, чтобы эта миссия была более эффективной, чем в предыдущие годы».

Ранее 20 января бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик назвал Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе. Сайдик объяснил, что считает так, потому что на документе минских соглашений подписи представителей Украины и России стоят выше, чем подписи представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

13 января украинское командование обвинило СММ ОБСЕ в Донбассе в предоставлении недостоверной информации. Это произошло после того, как наблюдатели зафиксировали нахождение украинских зенитных ракетных комплексов «Оса» на линии соприкосновения. По оценке наблюдателей, это противоречит минским соглашениям.

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