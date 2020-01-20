Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант».

Сайдик объяснил, что считает так, потому что на оригинальном документе минских соглашений подписи представителей Украины и России стоят выше, чем подписи представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Он добавил, что в России «об этом не хотят слышать».

Также Сайдик заявил, что отказывается считать Россию посредником, потому что она предвзята и старается быть на стороне республик Донбасса, в то время как посредник «должен говорить открыто и не действовать на одной стороне».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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