В Донбассе рассказали о мечтающих присоединиться к России жителях

Каждый житель Донбасса хотел бы, чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации. Об этом в субботу, 18 января, рассказал РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка.

«Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса — это то, чтобы наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации», — заявил Бидевка.

Он отметил, что в настоящий момент этому мешает сложная геополитическая обстановка. Кроме того, самопровозглашенным республикам Донбасса следует еще многое сделать, чтобы присоединиться к России, считает политик. «В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие Русского мира», — пояснил он.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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