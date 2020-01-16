Названо число получивших российское гражданство украинцев

Гражданство России в 2019 году получили получили 500 тысяч украинцев. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает РИА Новости.

По ее словам, это почти в два раза больше, чем в 2018 году (270 тысяч). Как рассказала Казакова, прирост обеспечен не только за счет жителей Донбасса, хотя таких, «конечно, большинство». Рост числа в МВД связывают с упрощением самой процедуры и возможностью получить вид на жительство.

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В декабре 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями. По уго словам, социологические данные, согласно которым большинство жителей Донбасса хотят жить в России, не являются правдивыми. «Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину», — сказал Зеленский.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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