На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом. Об этом сообщает УНИАН.

«Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — сказал он.

Также Кривонос отметил, что есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести прежде чем принять такое решение. Среди них усиление санкционного давления на Россию, развитие системы территориальной обороны на Украине и усиление армии.

«Насколько это будет возможно зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств», — подытожил он.

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведения на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставления региону особого статуса.

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