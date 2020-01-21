Украина заявила о применении запрещенного оружия в Донбассе

Вооруженные формирования Донбасса с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное оружие, заявили в пресс-центре украинской Операции объединенных сил (ООС). Об этом во вторник, 21 января, сообщает «Интерфакс-Украина».
Киев утверждает, что противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Участки разведения сил и средств не попали под огонь.
Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев обратится к странам «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия и Франция, из-за участившихся обстрелов в Донбассе.
9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.