НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о соблюдении режима прекращения огня на востоке Украины. Кроме того, министры обороны стран НАТО обсудили с украинским коллегой Андреем Загороднюком вопрос безопасности на Украине и вокруг нее. Члены альянса также выразили поддержку территориальной целостности страны.

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Ранее 13 февраля в президентской партии «Слуга народа» отказались закреплять в Конституции Украины особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Там также отметили, что аналогичная позиция и у президента Владимира Зеленского.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам было принято коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года, а также разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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