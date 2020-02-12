Киев заявил о наличии четкого плана проведения выборов в Донбассе

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Трансляция его первого брифинга на новом посту велась в Facebook.

Ермак сообщил о невозможности проведения каких-либо выборов в Донбассе, пока там находятся иностранные военные и незаконные вооруженные формирования и пока Киев не взял под контроль участок госграницы в этом регионе.

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По его словам, во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины. «Есть условия, без выполнения которых выборы невозможны. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами», — подчеркнул Ермак.

Подробностей этого плана политик не раскрыл.

В конце января представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра минских соглашений. Киев настаивает на полном разоружении самопровозглашенных республик Донбасса, передаче ему контроля над границей.

Война на Донбассе началась в 2014 году после смены центральной власти на Украине, во время которой свергли президента Виктора Януковича. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в поддержке республик и оккупации. Москва отвергает претензии.

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