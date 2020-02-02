В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе. Ее слова приводит ТАСС.

Никонорова отметила, что Донбасс ожидает от Киева выполнения положений формулы Штайнмайера и разблокировки закона об особом статусе региона, который должен быть закреплен в конституции Украины.

«Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе», — заявила она.

Ранее в январе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» не означает проведения выборов в Донбассе любой ценой. Он утверждает, что в идеале голосование должно быть проведено параллельно с общими выборами на Украине, которые планируются на осень. По его словам, украинские власти не наивны и знают, кто будет выдвигаться на выборах на неподконтрольных Киеву территориях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!