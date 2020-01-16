В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе

Для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо выполнить одно условие: установить государственный или международный контроль над границей. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер.

По ее словам, если границы не окажутся под контролем государства или международных наблюдателей, то не будет никаких гарантий безопасности в день голосования. Кроме того, ненадлежащая подготовка к выборам может спровоцировать возобновление боевых действий, уточнила Олифер.

Ранее в январе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» не означает проведения выборов в Донбассе любой ценой. Он утверждает, что в идеале голосование должно быть проведено параллельно с общими выборами на Украине, которые планируются на осень. По его словам, украинские власти не наивны и знают, кто будет выдвигаться на выборах на неподконтрольных Киеву территориях.

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