Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что осенью в Донбассе будут проведены выборы — одновременно с голосованием по всей стране. Об этом глава государства заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, выборы в Донбассе возможны только после того, как закончатся военные действия и уйдут «иностранные вооруженные формирования». Чтобы обеспечить безопасность журналистов, избирательной комиссии и наблюдателей, понадобится минимум три месяца. «Я почему-то верю, что это возможно. Есть почему-то такое чувство», — заявил он.

Многое станет понятно после саммита «нормандской четверки» в апреле. «Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», — сказал Зеленский.

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В конце января представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра минских соглашений. Киев настаивает на полном разоружении самопровозглашенных республик Донбасса, передаче ему контроля над границей и только после этого проведении выборов в регионе.

Война на Донбассе началась в 2014 году после революции на Украине, во время которой свергли президента Виктора Януковича. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации. Москва отвергает претензии.

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