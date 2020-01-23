Украина заявила о желании изменить минские соглашения

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о желании Киева изменить минские соглашения. Об этом он сообщил журналистам НВ. Запись беседы опубликована на YouTube.

«Новая позиция Украины неизменна. Минские соглашения подлежат пересмотру», — сказал он.

По словам Резникова, Украина настаивает на полном разоружении вооруженных формирований самопровозглашенных республик Донбасса и передаче ей контроля над границей перед проведением выборов в регионе. Киев считает, что пока граница не контролируется украинскими военными, проведение честных и прозрачных выборов невозможно.

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7 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев откажется от минских договоренностей в том случае, если в 2020 году на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца 2019 года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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