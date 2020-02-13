Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

В президентской партии «Слуга народа» отказались закреплять в Конституции Украины особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти — прим. «Ленты.ру») были без какого-либо особого статуса», — заявил политик.

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Он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2020 года включительно. «Ждем внешнеполитического сигнала от президента», — сказал Корниенко, отвечая на вопрос, как продвигается работа над новым законопроектом о статусе Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса. Глава государства призвал руководство Украины начать реализацию минских соглашений, несмотря на внутриполитические проблемы.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.

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