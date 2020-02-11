Россия предупредила об угрозе срыва «нормандского формата» из-за Украины

Россия предупреждает, что следующая встреча в «нормандском формате» под угрозой срыва из-за невыполнения Украиной договоренностей. Такое заявление сделал заместитель иностранных дел России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что в 2019 году в Париже лидеры «нормандской четверки» договорились, что следующий саммит должен состояться в апреле в Берлине. При этом он назвал другие достигнутые тогда договоренности. В частности, Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен пленными, закрепить в законодательстве Украины «формулу Штайнмайера», согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса на постоянной основе.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено», — подчеркнул Руденко. По его словам, без выполнения этих мер о точных сроках возможного саммита говорить не приходится.

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«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте №11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Предыдущий саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря 2019 года в Париже, он возобновился через три года после перерыва. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Следующую встречу в аналогичном формате запланировали провести спустя четыре месяца в Берлине.

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