Украина анонсировала встречу министров «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал «нормандскую встречу» на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, министры могут встретиться уже 14-16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пристайко добавил, что министерские встречи не должны заменять полноценный саммит, на который украинская сторона возлагает большие надежды.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил расширить «нормандский формат» диалогом на уровне парламентов. Он подчеркнул, что именно украинский парламент должен «принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом минских соглашений».

Эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Российский лидер поручил проработать этот вопрос на уровне Госдумы.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря 2019 года в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Следующую встречу в аналогичном формате запланировали провести спустя четыре месяца в Берлине.

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