В Верховной Раде предложили расширить «нормандский формат»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Верховной Рады Виктор Медведчук предложил расширить «нормандский формат» переговоров. Об этом сообщает «112 Украина».

Медведчук заявил, что обсудит введение «парламентского измерения "нормандского формата"» на переговорах с депутатами Бундестага.

«В отношении наших встреч я действительно думаю, что они будут очень продуктивными и мы продолжим то, что мы делали в Париже. Я думаю, что мы обсудим презентацию нашего мирного плана, обсудим вопросы, связанные с мирным планом и возможностью реализации его через проекцию "нормандского формата" через парламентский диалог», — сказал он.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям от 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча президентов России и Украины. Лидеры проговорили полтора часа. Следующую встречу «нормандской четверки» планируют провести в Берлине весной 2020 года.

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