Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости привлечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам в «нормандском формате». Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Киев отказывается привлекать представителей ДНР и ЛНР к процессу урегулирования и осуждает попытки каких-либо контактов иностранных политиков с ними. Подобные действия расцениваются как «легитимизация преступлений России против суверенитета Украины и международного права в целом», заявила Зеленко.

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«Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны», — сказала она. Спикер МИД также подчеркнула, что формула установления мира на Украине заключается в «выводе Россией своих войск» и передаче Киеву контроля над российско-украинской границей в Донбассе.

Зеленко считает, что такая позиция поддерживается правительством Германии. «Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются на Украине как соучастие в преступлении», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу «нормандской четверки» планируют провести в Берлине весной 2020 года.

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