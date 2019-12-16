Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.
Министр допустил, что это может произойти в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов (КПП) в регионе. При этом Пристайко отметил, что речь идет как о пассажирских, так и о грузовых перевозках.
«У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь несложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», — сказал глава МИД Украины в ответ на вопрос, возможно ли открытие в Донбассе железнодорожного КПП для пассажирского сообщения.
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что если Россия не захочет договариваться с украинскими властями по вопросу прекращения войны в Донбассе, то Киев построит стену с регионом, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.
7 октября украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Он дал поручение разработать нормы обустройства и функционирования КПП, в частности, составить план ремонта дорог, сделать удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать предоставление медицинской помощи на линии разграничения.
Киев официально объявил экономическую и транспортную блокаду Донбасса 1 апреля 2017 года, однако фактически она началась зимой 2016-го, когда украинские националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» перекрыли дороги, ведущие на неподконтрольные Украине территории, и потребовали отпустить всех военнопленных. В ответ руководство ДНР и ЛНР национализировало более 40 предприятий и объявило о прекращении поставок угля Киеву. Киев, в свою очередь, запретил любые коммерческие поставки товаров.