Донбасс предложил Украине обсудить особый статус

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили Украине обсудить возможные поправки в Конституцию по вопросу предоставления Донбассу особого статуса. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает «Донецкое агентство новостей».

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

В ведомстве отметили, что изменения в украинское законодательство не могут быть предметом торга, так как речь идет о мире в регионе. Вопрос особого статуса принципиален для дальнейшего мирного сосуществования Донбасса и Украины, считает Никонорова. Она подчеркнула, что в случае одностороннего изменения Киевом основного закона поправки не будут признаны властями ДНР.

«Любые односторонние несогласованные изменения в Конституцию [Украины] не могут быть признаны выполнением комплекса мер и являются прямым и грубым нарушением договоренностей», — заявила политик. При этом она выразила надежду, что на предстоящей 18 декабря встрече трехсторонней контактной группы в Минске сторонам удастся начать согласование поправок.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Ранее 16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены 12 декабря, после состоявшегося в Париже саммита в «нормандском формате».

Согласно решению Верховной Рады, статьи данного закона вступят в силу на постоянной основе только после того, как российские войска и техника покинут неподконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru