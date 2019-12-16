Донбасс предложил Украине обсудить особый статус

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили Украине обсудить возможные поправки в Конституцию по вопросу предоставления Донбассу особого статуса. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает «Донецкое агентство новостей».
В ведомстве отметили, что изменения в украинское законодательство не могут быть предметом торга, так как речь идет о мире в регионе. Вопрос особого статуса принципиален для дальнейшего мирного сосуществования Донбасса и Украины, считает Никонорова. Она подчеркнула, что в случае одностороннего изменения Киевом основного закона поправки не будут признаны властями ДНР.
«Любые односторонние несогласованные изменения в Конституцию [Украины] не могут быть признаны выполнением комплекса мер и являются прямым и грубым нарушением договоренностей», — заявила политик. При этом она выразила надежду, что на предстоящей 18 декабря встрече трехсторонней контактной группы в Минске сторонам удастся начать согласование поправок.
Ранее 16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены 12 декабря, после состоявшегося в Париже саммита в «нормандском формате».
Согласно решению Верховной Рады, статьи данного закона вступят в силу на постоянной основе только после того, как российские войска и техника покинут неподконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.