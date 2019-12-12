Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «112 Украина».

Единственная правка, которая была внесена в текст закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» касается исключительно временных рамок действия закона — цифра 2019 была исправлена на 2020. Теперь закон будет действовать до 31 декабря будущего года.

Иных правок в закон внесено не было. Такие изменения поддержали 320 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против принятия этого закона выступили только депутаты из фракции «Голос». Депутаты от «Батькивщины» от голосования воздержались.

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Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в октябре 2018 года.

Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Однако согласно решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут не подконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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