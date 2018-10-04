Украина продлила особый статус Донбасса на год

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте правительства страны в четверг, 4 октября.

Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, против выступили 62 депутата, воздержались 10.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта, а также пояснил, что сохранение особого статуса Донбасса необходимо для сохранения давления на Россию и размещения в регионе миротворческой миссии ООН.

«Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН», — пояснил Порошенко.

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Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Верховная Рада постановила, что вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут эту территорию, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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