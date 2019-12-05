Донбасс обвинил Украину в подмене понятий об особом статусе

Украина должна провести конституционную реформу с учетом комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, украинские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам Донбасса особого статуса, «пытаясь подменить его понятием "децентрализации"». Никонорова считает, что Киев «откровенно лжет» о соответствии Конституции Украины положениям минских соглашений.

Глава МИД ДНР напомнила, что согласно договоренностям, предоставление особого статуса предусматривает право на языковое самоопределение Донбасса, возможность заключать с Киевом соглашения в сфере экономики и культуры, а также право иметь народную милицию.

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Именно эти особенности обязан учитывать официальный Киев, подчеркнула Никонорова. При этом она заявила, что нынешний проект реформы не содержит таких положений, поскольку он предназначен для всей территории страны. «Это попытка подмены понятий. Проще говоря, обман», — резюмировала Никонорова.

Ранее 5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти готовы провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус. При этом он подчеркнул, что Украина ограничит предоставление дополнительных полномочий региону мерами по децентрализации. «Но это никогда не будет означать, что это федерализация или какая-то автономия», — резюмировал Ермак.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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