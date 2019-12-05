Украина сформулировала ключевые вопросы для нормандского саммита

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал ключевые вопросы, которые Украина надеется разрешить в ходе встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прежде всего, мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возможны только после полного освобождения территорий, по украинскому законодательству и в присутствии украинских и международных наблюдателей.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры на предстоящей встрече «нормандской четверки» не должны привести к уступкам по ряду направлений. Он отметил, что так называемые «красные линии» были установлены президентом Украины Владимиром Зеленским некоторое время назад. «Для нас "красная линия" — изменения в конституцию. Также красные линии — то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (российско-украинская граница на не подконтрольной Киеву территории Донбасса — прим. «Ленты.ру») должна быть украинской», — сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что Киев не пойдет на проведение местных выборов в Донбассе, пока «там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования». При этом Пристайко подчеркнул, что принципиальным требованием Киева остается отсутствие прямых переговоров Украины с властями ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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