Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи в «нормандском формате» встретился с представителями религиозных организаций страны, призвав их поддержать мирные инициативы государства. Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Лидерам религиозных организаций Зеленский сообщил, что нуждается в совете перед возможностью возобновить диалог об урегулировании конфликта.

Представители церквей и религиозных организаций заверили, что молятся за мир на Украине, и пожелали президенту силы, терпения и божьего благословения на переговорах. Отдельно была отмечена недопустимость преследования верующих разных конфессий на территориях Донбасса и Крыма.

28 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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