На Украине рассказали о недовольстве Зеленским в Париже

Из-за паузы после саммита в «нормандском формате» во Франции зреет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил входивший в украинскую делегацию дипломат и депутат Верховной Рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина», запись доступна на YouTube.

В частности, по его словам, в Париже недовольны тем, что вклад французского лидера Эммануэля Макрона в организацию встречи оказался напрасным. Непонимание вызывает пауза, которая зависла после саммита — на встрече было подписано коммюнике о разведении войск, но все это было отодвинуто в сторону, указал дипломат.

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Он также пояснил, что в Верховной Раде сейчас идет острая дискуссия по вопросу о земле, новому трудовому кодексу, но в контексте реализации политической части минских соглашений не делается ничего.

9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, предполагающее приверженность минским соглашениям.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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