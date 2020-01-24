ДНР отреагировала на инициативу Украины пересмотреть минские соглашения

Любые изменения минских соглашений ухудшат и без того напряженное положение в Донбассе. Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, передает «Донецкое агентство новостей».

«Минские соглашения — это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе», — отреагировала Никонорова на инициативу киевских властей пересмотреть договоренности.

Глава МИД ДНР призвала Украину отказаться от деструктивной политики и сосредоточиться на разработке и согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о том, что украинские власти будут добиваться пересмотра минских соглашений.

7 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев откажется от минских договоренностей в том случае, если в 2020 году на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, предполагающее приверженность минским соглашениям.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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