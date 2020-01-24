Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закончить военный конфликт в Донбассе в интервью израильскому телеканалу 9tv.

По мнению Зеленского, завершение конфликта необходимо не только самой Украине, но также России, Европе и миру. «Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…», — сказал он.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

Украинский президент назвал разногласия с Россией бедой, которая навсегда оставит шрам между странами. «Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много», — подчеркнул Зеленский. В частности, он отметил, что Украина и Россия раньше были частью СССР.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что война в Донбассе может закончиться, если этого захотят все стороны. Он подчеркнул готовность «прекратить сегодня» вооруженный конфликт, если этого пожелает другая сторона, поскольку Киев «защищает свои земли».

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!