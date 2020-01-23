В России назвали главное условие для прекращения конфликта в Донбассе. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что залогом для установления мира является воля президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

Также, по его словам, необходимо стремление всех остальных следовать решению украинского главы. Бальбек отметил, что полностью поддерживает путь Зеленского к миру. «Со мной согласятся миллионы украинцев и россиян», — добавил депутат.

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По его словам, окончание конфликта на юго-востоке Украины зависит от доброй воли Киева. Он выразил уверенность в том, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) хотят мира не менее, чем Зеленский. Однако, по его мнению, мир должен быть равноправным с обеих сторон. Бальбек хочет верить в то, что украинский президент найдет подходящие слова. «Люди устали от конфликта с обеих сторон», — заключил он.

В среду, 22 января Зеленский заявил о готовности сегодня же прекратить войну в Донбассе. Президент сказал, что война в Донбассе может закончиться, если этого захотят все стороны.

9 декабря 2019 года состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже, на котором стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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