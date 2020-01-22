На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

В украинском городе Винница убит россиянин, воевавший в националистическом добровольческом батальоне «Азов» в Донбассе. Об этом сообщает местное издание «33 канал».

Убитого звали Максим Трикоза, ему было 36 лет. Он жил в Санкт-Петербурге, но приехал на Украину и в 2015 году поступил инструктором в «Азов» под позывным «Войдан», последние несколько лет проживал в Виннице. Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца. Тело нашли в безлюдном месте.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в Киевской области ветеран войны в Донбассе застрелил друга, также бывшего участника боевых действий, из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!