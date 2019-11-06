Украинских радикалов обвинили в создании тайников с оружием в Донбассе

Прибывшие в Донбасс украинские радикалы организуют тайники с оружием в местах разведения сил. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По его словам, подобные случаи были зафиксированы в населенном пункте Золотое, где ранее состоялось разведение сил. Там, утверждает Филипоненко, на оставленных украинскими военными позициях «националисты под видом волонтеров организуют схроны с оружием». Представитель ЛНР допускает, что радикалы намерены организовать «ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив».

Филипоненко также отмечает, что случаи, когда лица в гражданском посещали позиции ВСУ, были зафиксированы миссией ОБСЕ. В связи с этим представитель ЛНР призвал международных наблюдателей вмешаться в происходящее, чтобы не допустить срыва перемирия.

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Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны ЛНР.

За три дня до этого, 26 октября, в Золотое неожиданно приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он собирался обсудить с военными разведение войск, однако встреча сорвалась из-за националиста, который решил узнать у главы государства, собирается ли тот встречаться с протестующими против «формулы Штайнмайера», которую они называют капитуляцией. В результате завязался эмоциональный спор.

Разведение войск в Золотом должно было состояться еще 7 октября, однако Киев отменил процесс, сославшись на обстрелы. В этот же день лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что ветераны заняли оборонительные позиции в Золотом и ждут поддержки от своих сторонников. В течение последующей недели было предпринято несколько попыток отвести войска, при этом ДНР и ЛНР подавали сигналы о готовности, однако Киев каждый раз откладывал начало процесса.

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