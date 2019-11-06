Литва назвала Россию главным препятствием для мира в Донбассе

Глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российские власти своими действиями препятствуют мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, разведение войск в районе населенного пункта Золотое является «чувствительным моментом». При этом Линкявичюс отметил, что перемирие в Донбассе до сих пор не соблюдается. «Все это как бы отодвигается, и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо, с одной стороны, привыкнуть, с другой — очень твердо держаться», — сказал литовский дипломат.

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Он добавил, что преграждает путь к миру в регионе позиция России, которая «представляет [себя] нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта». Литовский дипломат резюмировал, что российские власти, несмотря на обещания помочь в разрешении конфликта, делают наоборот.

В июле Литва присоединилась к Фонду поддержки реформ на Украине, который спонсируется правительством Канады. По словам Линкявичюса, помощь Украине со стороны стран, объединенных трансатлантическими связями, «имеет решающее значение для сохранения единства Запада». «Поэтому я одобряю совместные усилия наших стран по поддержке Украины и осуществляемых ею реформ против российской агрессии», — сказал он.

Ранее литовская делегация посетила зону конфликта в Донбассе. После визита представители Киева и Вильнюса обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между странами и поделились мнением об общих политических интересах. До этого Украина получила от Литвы неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро.

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