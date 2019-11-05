Эстония предложила Украине помощь в Совбезе ООН

Эстония, которая со следующего года будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, предлагает Украине использовать эту возможность для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По словам эстонского дипломата, Киев может рассчитывать на поддержку Таллина на международной арене. В ходе встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым он заверил, что Эстония неизменно будет и впредь поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, выразив готовность расширять сотрудничество между странами.

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По мнению Рейнсалу, мировое сообщество должно сохранять санкционное давление на Россию. При этом Данилов поблагодарил эстонского дипломата за помощь Таллина по реформированию сектора безопасности и обороны, а также за лечение украинских военных, раненых в Донбассе.

«Наша позиция относительно путей урегулирования конфликта на Донбассе остается неизменной — нужно выполнять оборонные положения минских договоренностей: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и обеспечение постоянного мониторинга СММ ОБСЕ», — отметил украинский политик.

4 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу Министерства иностранных дел Эстонии усилить противодействие строительству газопровода «Северный поток — 2». В свою очередь Рейнсалу назвал вопрос противодействия газопроводу важным и подчеркнул, что необходимо скоординировать действия для достижения этой цели.

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