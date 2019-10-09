Эстония ограничит въезд мигрантов из-за наплыва украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил сократить количество миграционных квот из-за нашествия трудовых мигрантов с Украины. Об этом сообщает местный портал ERR.

По словам главы МВД, причиной уменьшения числа выдаваемых для работы временных видов на жительство является увеличение числа украинцев, приезжающих в Эстонию на заработки. «У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема», — сказал министр в интервью ERR.

Ранее Министерство внутренних дел Эстонии предложило правительству утвердить миграционную квоту на 2020 год в 1314 человек, сообщает «Sputnik Эстония». При этом нововведением станет разделение их выдачи на две части: 657 видов на жительство иностранцы получат в первом полугодии и столько же — во втором. В ведомстве заявляют, что таким образом удастся распределить запросы рынка труда по всему году, не создавая ситуации, при которой все квоты распределяются уже в начале года.

Сейчас предложения находятся на рассмотрении правительства. Министерство экономики и коммуникаций, а также Министерство социальных дел хотят быть уверенными, что изменение законодательства не принесет ущерба рынку труда и не скажется негативно на бюджете. Там заявляют, что меры могут усложнить прием на работу иностранцев. В то же время законопроект был согласован с Министерством иностранных дел и Министерством культуры, а также одобрен рядом эстонских министров.

24 сентября стало известно, что правительство Эстонии приняло решение об ограничении визового режима для граждан Украины и Белоруссии. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа все больше устает от Украины из-за того, что та игнорирует советы по развитию страны.

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