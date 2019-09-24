Эстония ограничила выдачу виз для украинцев и белорусов

Правительство Эстонии во вторник, 24 сентября, приняло решение об ограничении визового режима для граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы эстонского правительства.

Речь идет о предоставлении бесплатных долгосрочных виз, возможностью получения которых украинцы и белорусы пользовались последние годы. Эта норма позволяла гражданам двух стран получить долгосрочную визу без уплаты пошлины. Украинцы пользовались этой возможностью с января 2010 года, а белорусы — с февраля 2011 года.

Как отмечает пресс-служба эстонского правительства, 90 процентов граждан двух стран ходатайствовали о получении визы, чтобы приехать в Эстонию для работы. Однако в правительстве прибалтийской страны больше не видят оснований для предоставления украинцам и белорусам таких привилегий. В пояснительной записке к принятому документу отмечается, что существовавшая до сих пор норма привела к дискриминации трудовых мигрантов из других стран.

На этапе обсуждения этой инициативы в качестве законопроекта министр финансов Эстонии Мартин Хельме в разговоре с изданием ERR отмечал, что возвращение пошлин для украинцев и белорусов, как ожидается, принесет в эстонский бюджет 2 миллиона евро. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — говорил он.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа все больше устает от Украины из-за того, что та игнорирует советы по развитию страны.

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