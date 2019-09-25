Таллинские полицейские пожаловались на украинских гастарбайтеров

В Таллине участились случаи нарушения общественного порядка со стороны украинских трудовых мигрантов. Об этом сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на Муниципальную полицию столицы.

Таллинские полицейские жалуются на резко возросшее число безбилетных иностранцев в общественном транспорте. Большинство тех, кто не оплачивает проезд — украинские мигранты, приезжающие в Эстонию на заработки. В полиции сообщают, что у многих из них при этом отсутствуют документы, удостоверяющие личность, что существенно затрудняет работу контролеров. Полицейские обнаруживают и лиц, находящихся на территории страны нелегально, без разрешения на работу или с просроченной визой.

В Муниципальной полиции заявляют, что при патрулировании улиц их сотрудники все чаще сталкиваются с гражданами Украины, нелегально предлагающими услуги такси. По словам инспекторов, в Таллине также возросло количество бесхозных автомобилей в аварийном состоянии, которые ранее принадлежали украинцам, работавшим в Эстонии. Обычно их бросают в спальных районах на окраинах города, где украинцы снимают жилье.

«Схема сама по себе простая — покупается дешевая старая или аварийная развалюха, и на ней ездят, пока машина на ходу или пока не кончится работа. Затем возвращаются на родину, а автомобиль бросают на улице», — сообщают в Муниципальной полиции.

24 сентября правительство Эстонии приняло решение об ограничении визового режима для граждан Украины и Белоруссии. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европейский Союз все больше устает от Украины из-за того, что та игнорирует советы по развитию страны.

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