На Украине отказались участвовать в сессиях ПАСЕ из-за России

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в настоящее время предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) нет. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, запись которого выложена в YouTube.

Разумков напомнил, что решение Киева прекратить свое участие в сессиях ПАСЕ было связано с восстановлением прав российской делегации в организации. Он считает, что возвращение России в ПАСЕ создает прецедент, который может привести «к серьезному дисбалансу в Совете Европы и Евросоюзе». Позицию украинских парламентариев по этому вопросу он назвал «абсолютно корректной и правильной».

«По состоянию на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было», — отметил Разумков, добавив, что в любом случае решение будет принимать Верховная Рада.

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Ранее украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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