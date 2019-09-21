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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

По его словам, решение было принято из-за того, что ПАСЕ «откровенно игнорирует» интересы Украины. Яременко добавляет, что у его страны нет другой возможности для реакции на «нарушения этой организацией собственных принципов».

Он отметил, что в настоящий момент украинские депутаты сосредоточат свои усилия на консультациях с членами «Совета Европы», чтобы в последствии разработать «план возвращения доверия к ПАСЕ». По словам Яременко, такой подход одобрили большинство фракций украинского парламента.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ. При этом на тот момент подчеркивалось, что окончательное решение о дальнейшем членстве страны в организации будет принимать уже новый парламент.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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