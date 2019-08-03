Раскрыта попытка Украины сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации. Об этом в интервью порталу «Цензор» рассказал украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Киев заплатил ПАСЕ 400 тысяч долларов, сумму, превышающую свой обычный взнос. Таким способом Украина хотела подать пример остальным странам и доказать, что организация выживет без российских денег. Однако, по утверждению Кулебы, генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд «целенаправленно блокировал подобные инициативы».

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26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

2 июля в офисе Ягланда заявили, что Россия должна заплатить Совету Европы еще 55 миллионов евро — невыплаченные взносы за 2018 год и часть 2017-го. Ранее в тот же день сообщалось, что Москва перечислила в бюджет организации взнос за 2019 год объемом около 33 миллионов евро.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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